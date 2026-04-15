Sept Lieux 7Club – Paradisco, Sept Lieux, Versailles

Sept Lieux 7Club – Paradisco Samedi 18 avril, 22h00 Sept Lieux Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T22:00:00+02:00 – 2026-04-19T02:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T22:00:00+02:00 – 2026-04-19T02:00:00+02:00

Le samedi 18 avril, rejoins-nous pour une nuit électrique où les plus grands classiques Funk et Disco s’enchaineront, dans une ambiance qui te replongera dans l’âge d’or du dancefloor.

Laisse-toi emporter par des mélodies groovy, des basses percutantes et bouge au rythme des sons irrésistibles qui t’accompagneront tout au long de la soirée.

Une petite faim ? Profitez de nos 4 kiosques food : Chez Ernest – Frappe – Meridio & Monello ( 19h-22h15)

Une petite soif ? Nos boissons vous rafraichiront toute la soirée !

Sept Lieux 3, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 06 66 48 09 85 https://www.sept-lieux.fr/ https://www.instagram.com/septlieux_/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1320398716805834/ »}]

Paradisco – La soirée où la Funk et la Disco se rencontrent pour te faire vibrer !