Sept Lieux 7Club – Paradisco, Sept Lieux, Versailles
Sept Lieux 7Club – Paradisco, Sept Lieux, Versailles samedi 18 avril 2026.
Sept Lieux 7Club – Paradisco Samedi 18 avril, 22h00 Sept Lieux Yvelines
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T22:00:00+02:00 – 2026-04-19T02:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T22:00:00+02:00 – 2026-04-19T02:00:00+02:00
Le samedi 18 avril, rejoins-nous pour une nuit électrique où les plus grands classiques Funk et Disco s’enchaineront, dans une ambiance qui te replongera dans l’âge d’or du dancefloor.
Laisse-toi emporter par des mélodies groovy, des basses percutantes et bouge au rythme des sons irrésistibles qui t’accompagneront tout au long de la soirée.
Une petite faim ? Profitez de nos 4 kiosques food : Chez Ernest – Frappe – Meridio & Monello ( 19h-22h15)
Une petite soif ? Nos boissons vous rafraichiront toute la soirée !
Sept Lieux 3, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 06 66 48 09 85 https://www.sept-lieux.fr/ https://www.instagram.com/septlieux_/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1320398716805834/ »}]
Paradisco – La soirée où la Funk et la Disco se rencontrent pour te faire vibrer !
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