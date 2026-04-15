Soirée Salsa Bachata Kizomba, Sept Lieux, Versailles
Soirée Salsa Bachata Kizomba, Sept Lieux, Versailles dimanche 19 avril 2026.
Soirée Salsa Bachata Kizomba Dimanche 19 avril, 18h00 Sept Lieux Yvelines
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T18:00:00+02:00 – 2026-04-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-19T18:00:00+02:00 – 2026-04-19T23:59:00+02:00
Un nouveau rendez-vous à ne pas manquer, deux fois par mois chez Sept Lieux, de 18h à 00h !
18h : Cours de danse
19h30 : Danse libre
Planches à partager & Pizza
Histoire de prendre des forces avant de danser toute la soirée !
Une petite soif ? Nos boissons vous rafraichiront toute la soirée !
Sept Lieux 3, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 06 66 48 09 85 https://www.sept-lieux.fr/ https://www.instagram.com/septlieux_/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1292745989416087/ »}]
Soirée Salsa Bachata Kizomba
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