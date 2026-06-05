Fabrique à T-shirt mammifères marins Le Dôme Caen

Caen

Fabrique à T-shirt mammifères marins

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Initiez-vous à l’utilisation des machines numériques du FabLab en réalisant un t-shirt sur les mammifères marins présents au large des côtes Normandes.

Initiez-vous à l’utilisation des machines numériques du FabLab en réalisant un t-shirt sur les mammifères marins présents au large des côtes Normandes.

Vous avez toujours eu envie de venir dans un Atelier de fabrication numérique (FabLab) pour créer un objet de vos propres mains, sans savoir par où commencer ? Cet atelier est l’occasion idéale pour vous initier en douceur à la personnalisation textile !

Guidé·e par nos médiateurs et médiatrices, vous apprendrez à manipuler des outils comme la découpe vinyle et la presse à chaud pour réaliser un visuel sur un t-shirt que vous aurez apporté. À partir d’une sélection d’images spécialement préparée pour l’atelier, vous découvrirez les espèces de mammifères marins présents en Normandie. L’occasion d’explorer les enjeux de préservation de ces animaux, les mesures de protections mises en place et les astuces pour les reconnaitre lors de vos balades à la plage.

Vous pourrez alors découvrir les associations normandes qui suivent les populations de mammifères marins et leurs actions ! Cet atelier pratique vous permettra d’aborder cette thématique de manière ludique et décalée, tout en prenant en main les outils créatifs du FabLab. Vous repartirez avec un t-shirt personnalisé qui raconte une histoire. .

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fabrique à T-shirt mammifères marins

Learn how to use the FabLab’s digital machines by making a T-shirt about the marine mammals found off the coast of Normandy.

L’événement Fabrique à T-shirt mammifères marins Caen a été mis à jour le 2026-06-01 par Calvados Attractivité