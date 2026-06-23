Fabrique ta mangeoire à oiseaux Saint-Savin
Fabrique ta mangeoire à oiseaux Saint-Savin jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Savin
Fabrique ta mangeoire à oiseaux
Saint-Savin Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Lors de cet atelier bricolage, fabrique une mangeoire à oiseaux que tu pourras installer chez toi pour accueillir les visiteurs du jardin ou du balcon. Réalise pas à pas ta mangeoire, parfaite pour nourrir les oiseaux en hiver ou simplement les observer toute l’année. Ce sera également l’occasion de découvrir la grande famille des oiseaux et comprendre leur rôle écologique. .
Saint-Savin 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 58 47 79 tourisme@latitude-nord-gironde.fr
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English : Fabrique ta mangeoire à oiseaux
L’événement Fabrique ta mangeoire à oiseaux Saint-Savin a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Latitude Nord Gironde
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