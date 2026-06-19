Fabrique tes stickers ! Donville-les-Bains samedi 20 juin 2026.

Donville-les-Bains

Fabrique tes stickers !

96 Route de Coutances Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-20 13:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Fan de journaling ?

Viens fabriquer tes stickers à Prose Café !

A partir de 10 ans .

96 Route de Coutances Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 01 69 tome2.prosecafe@gmail.com

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English : Fabrique tes stickers !

L’événement Fabrique tes stickers ! Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Granville Terre et Mer