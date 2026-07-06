Fabrique ton hôtel de Sens ! Bibliothèque Forney Paris
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Forney · Paris
Informations pratiques
Des travaux
de rénovation en cours du pavage de la cour et d’une partie des vitraux de
l’hôtel de Sens sont l’occasion de s’intéresser à l’architecture de ce monument
construit à la fin du 15e siècle et qui abrite la bibliothèque
Forney depuis 1961.
Plusieurs
événements sont organisés à la rentrée pour mieux faire connaître ce lieu
emblématique du patrimoine parisien. Si la conférence du 22 septembre s’adresse
aux adultes (De la Renaissance aux Trente Glorieuses : l’hôtel de – Ville de Paris), Fabrique ton hôtel de Sens
s’adresse quant à lui aux 8-12 ans et à leurs parents !
–
Dans un
premier temps, la séance va être l’occasion de visiter l’hôtel en extérieur
sous la conduite de Juliette Viret, architecte au CAUE de Paris, qui présentera
aux petits et aux grands les caractéristiques du style de la fin du Moyen âge
et les petits détails qui font du monument un lieu si particulier. L’histoire
de l’hôtel sera contée des origines à son utilisation en bibliothèque.
Dans un
deuxième temps, retour à l’intérieur, où chacun pourra s’essayer à construire
son hôtel de Sens en volume grâce à un ingénieux support en papier qu’il
s’agira de découper, plier et décorer.
–
Info
pratique, la bibliothèque fournit tout le matériel nécessaire (support,
ciseaux, crayons, gommettes, etc.).
Nombre de places limité !
–
Cet atelier
est conçu en partenariat avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
de Paris (CAUE de Paris), une association qui sensibilise tous les publics à
l’architecture, au patrimoine et à l’environnement. À travers des ateliers, des
visites, des conférences et des projets pédagogiques, le CAUE invite tous les
publics à mieux comprendre le cadre de vie qui les entoure.
Un atelier créatif et une visite architecturale pour se mettre dans la peau d’un architecte du Moyen-âge !
Le samedi 03 octobre 2026
de 14h30 à 16h15
gratuit
Réservation sur le mail de la bibliothèque : bibliotheque.forney@paris.fr
Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T17:30:00+02:00
fin : 2026-10-03T19:15:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T14:30:00+02:00_2026-10-03T16:15:00+02:00
Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris
+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/
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