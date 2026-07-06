Fabrique ton hôtel de Sens ! Bibliothèque Forney Paris

Informations pratiques

Des travaux

de rénovation en cours du pavage de la cour et d’une partie des vitraux de

l’hôtel de Sens sont l’occasion de s’intéresser à l’architecture de ce monument

construit à la fin du 15e siècle et qui abrite la bibliothèque

Forney depuis 1961.

Plusieurs

événements sont organisés à la rentrée pour mieux faire connaître ce lieu

emblématique du patrimoine parisien. Si la conférence du 22 septembre s’adresse

aux adultes (De la Renaissance aux Trente Glorieuses : l’hôtel de – Ville de Paris), Fabrique ton hôtel de Sens

s’adresse quant à lui aux 8-12 ans et à leurs parents !

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Dans un

premier temps, la séance va être l’occasion de visiter l’hôtel en extérieur

sous la conduite de Juliette Viret, architecte au CAUE de Paris, qui présentera

aux petits et aux grands les caractéristiques du style de la fin du Moyen âge

et les petits détails qui font du monument un lieu si particulier. L’histoire

de l’hôtel sera contée des origines à son utilisation en bibliothèque.

Dans un

deuxième temps, retour à l’intérieur, où chacun pourra s’essayer à construire

son hôtel de Sens en volume grâce à un ingénieux support en papier qu’il

s’agira de découper, plier et décorer.

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Info

pratique, la bibliothèque fournit tout le matériel nécessaire (support,

ciseaux, crayons, gommettes, etc.).

Nombre de places limité !

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Cet atelier

est conçu en partenariat avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement

de Paris (CAUE de Paris), une association qui sensibilise tous les publics à

l’architecture, au patrimoine et à l’environnement. À travers des ateliers, des

visites, des conférences et des projets pédagogiques, le CAUE invite tous les

publics à mieux comprendre le cadre de vie qui les entoure.

https://www.caue75.fr/

Un atelier créatif et une visite architecturale pour se mettre dans la peau d’un architecte du Moyen-âge !

Le samedi 03 octobre 2026

de 14h30 à 16h15

gratuit

Réservation sur le mail de la bibliothèque : bibliotheque.forney@paris.fr

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T17:30:00+02:00

fin : 2026-10-03T19:15:00+02:00

Date(s) : 2026-10-03T14:30:00+02:00_2026-10-03T16:15:00+02:00

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/



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