Fabrique ton hôtel de Sens !, Hôtel de Sens – Bibliothèque Forney, Paris

Informations pratiques

Fabrique ton hôtel de Sens ! Samedi 3 octobre, 14h30 Hôtel de Sens – Bibliothèque Forney Paris

Atelier limité à 15 personnes !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:15:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:15:00+02:00

Des travaux de rénovation en cours du pavage de la cour et d’une partie des vitraux de l’hôtel de Sens sont l’occasion de s’intéresser à l’architecture de ce monument construit à la fin du 15e siècle et qui abrite la bibliothèque Forney depuis 1961.

Plusieurs événements sont organisés à la rentrée pour mieux faire connaître ce lieu emblématique du patrimoine parisien. Fabrique ton hôtel de Sens s’adresse aux 8-12 ans et à leurs parents !

Dans un premier temps, la séance va être l’occasion de visiter l’hôtel en extérieur sous la conduite de Juliette Viret, architecte au CAUE de Paris, qui présentera aux petits et aux grands les caractéristiques du style de la fin du Moyen âge et les petits détails qui font du monument un lieu si particulier. L’histoire de l’hôtel sera contée des origines à son utilisation en bibliothèque.

Dans un deuxième temps, retour à l’intérieur, où chacun pourra s’essayer à construire son hôtel de Sens en volume grâce à un ingénieux support en papier qu’il s’agira de découper, plier et décorer.

Info pratique, la bibliothèque fournit tout le matériel nécessaire (support, ciseaux, crayons, gommettes, etc.).

Cet atelier est conçu en partenariat avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Paris (CAUE de Paris), une association qui sensibilise tous les publics à l’architecture, au patrimoine et à l’environnement. À travers des ateliers, des visites, des conférences et des projets pédagogiques, le CAUE invite tous les publics à mieux comprendre le cadre de vie qui les entoure.

https://www.caue75.fr/

Hôtel de Sens – Bibliothèque Forney 1 Rue du Figuier, 75004 Paris, France Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Île-de-France +33142781460 https://www.paris.fr/lieux/jardin-de-l-hotel-de-sens-2449 [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.forney@paris.fr »}] [{« link »: « https://www.caue75.fr/ »}]

Biblis en folie 2026

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