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Fabriquer une pop-card (2) SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

mercredi 28 avril 2027 · SAINT-LAURENT-DE-NESTE · Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Début
mercredi 28 avril 2027
Fin
mercredi 28 avril 2027
Heure de début
14:30:00
Lieu
SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Adresse
Fablab Sapiens
Ville
65150 Saint-Laurent-de-Neste
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Saint-Laurent-de-Neste

Fabriquer une pop-card (2)

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-28 14:30:00
fin : 2027-04-28 16:30:00

Date(s) :
2027-04-28

Fabriquer une pop-card cadeau pour la fête des mères en découpe laser et impression 3D
Ados de 11 à 14 ans
Réservation obligatoire 05 62 50 16 08
Tarif 2 € + adhésion annuelle 35 €
  .

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08  fablab@neste-barousse.fr

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English :

Make a Mother’s Day gift pop-up card using laser cutting and 3D printing
Teens ages 11–14
Reservations required: 05 62 50 16 08
Cost: 2 € + annual membership fee of 35 €

L’événement Fabriquer une pop-card (2) Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-08-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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