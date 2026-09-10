Fabriquer une pop-card (2) SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Neste

Fabriquer une pop-card (2)

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-28 14:30:00

fin : 2027-04-28 16:30:00

Date(s) :

2027-04-28

Fabriquer une pop-card cadeau pour la fête des mères en découpe laser et impression 3D

Ados de 11 à 14 ans

Réservation obligatoire 05 62 50 16 08

Tarif 2 € + adhésion annuelle 35 €

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SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr

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English :

Make a Mother’s Day gift pop-up card using laser cutting and 3D printing

Teens ages 11–14

Reservations required: 05 62 50 16 08

Cost: 2 € + annual membership fee of 35 €

L’événement Fabriquer une pop-card (2) Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-08-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65