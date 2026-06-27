Fabriquez votre nichoir à oiseaux en duo parent-enfant Atelier Paris

Offrez-vous une parenthèse créative et utile en famille ! Accueillis par Nadine, François et leur équipe, plongez ensemble dans l’univers fascinant de la menuiserie et fabriquez de vos propres mains une petite maison pour les oiseaux des villes ou des campagnes.

Venez partager un moment de complicité où petits et grands s’initient aux gestes de l’artisan pour favoriser la biodiversité, directement à la maison ou au fond du jardin. Alors… qui fera le plus beau nichoir ?

Les Objectifs de l’atelier

S’initier à la menuiserie : Une première approche ludique et sécurisée du travail du bois (découpe, ponçage, assemblage).

Une première approche ludique et sécurisée du travail du bois (découpe, ponçage, assemblage). Agir pour la biodiversité : Repartir avec un objet utile à installer chez soi (fenêtre, balcon ou jardin) pour offrir un refuge aux oiseaux.

Repartir avec un objet utile à installer chez soi (fenêtre, balcon ou jardin) pour offrir un refuge aux oiseaux. Partager en famille : Relever un défi créatif et collaboratif intergénérationnel.

Les Techniques abordées

Sous le regard bienveillant et les conseils avisés de nos artisans experts, vous allez apprendre à :

Mesurer et découper les planches de bois.

Poncer et ajuster les différents éléments pour un fini parfait.

Assembler et visser solidement la structure.

Personnaliser votre création en bois brut.

Infos Pratiques & Modalités

Public : Atelier en famille, idéal pour les duos parents/enfants.

Atelier en famille, idéal pour les duos parents/enfants. Formule Binôme : La réservation s’entend pour un binôme ( 1 adulte + 1 enfant ).

La réservation s’entend pour un binôme ( ). Le livrable : Chaque binôme réalise et repart avec un superbe nichoir en bois brut , prêt à accueillir ses premiers invités à plumes !

Chaque binôme réalise et repart avec , prêt à accueillir ses premiers invités à plumes ! Matériel : Tout l’équipement et le bois nécessaire sont entièrement fournis sur place. Tout le monde peut participer, aucun prérequis technique n’est nécessaire

Apprenez à fabriquer un abri pour nos amis ailés

Le samedi 26 septembre 2026

de 10h30 à 12h30

Le dimanche 13 septembre 2026

de 10h30 à 12h30

Le samedi 27 juin 2026

de 10h30 à 12h30

payant

Duo Parent+Enfant: 49 €

Enfant supplémentaire : 40 €

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T13:30:00+02:00

fin : 2026-09-26T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T10:30:00+02:00_2026-06-27T12:30:00+02:00;2026-09-13T10:30:00+02:00_2026-09-13T12:30:00+02:00;2026-09-26T10:30:00+02:00_2026-09-26T12:30:00+02:00

Atelier 12 BIS Espl. Nathalie Sarraute, 75018 Paris, France 75018 Paris

https://www.eco-nature.org/experience/nichoir-a-oiseaux-9592



Afficher la carte du lieu Atelier et trouvez le meilleur itinéraire

