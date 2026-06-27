Fabriquez votre nichoir à oiseaux en duo parent-enfant Atelier Paris
Fabriquez votre nichoir à oiseaux en duo parent-enfant Atelier Paris samedi 27 juin 2026.
Offrez-vous une parenthèse créative et utile en famille ! Accueillis par Nadine, François et leur équipe, plongez ensemble dans l’univers fascinant de la menuiserie et fabriquez de vos propres mains une petite maison pour les oiseaux des villes ou des campagnes.
Venez partager un moment de complicité où petits et grands s’initient aux gestes de l’artisan pour favoriser la biodiversité, directement à la maison ou au fond du jardin. Alors… qui fera le plus beau nichoir ?
Les Objectifs de l’atelier
- S’initier à la menuiserie : Une première approche ludique et sécurisée du travail du bois (découpe, ponçage, assemblage).
- Agir pour la biodiversité : Repartir avec un objet utile à installer chez soi (fenêtre, balcon ou jardin) pour offrir un refuge aux oiseaux.
- Partager en famille : Relever un défi créatif et collaboratif intergénérationnel.
Les Techniques abordées
Sous le regard bienveillant et les conseils avisés de nos artisans experts, vous allez apprendre à :
- Mesurer et découper les planches de bois.
- Poncer et ajuster les différents éléments pour un fini parfait.
- Assembler et visser solidement la structure.
- Personnaliser votre création en bois brut.
Infos Pratiques & Modalités
- Public : Atelier en famille, idéal pour les duos parents/enfants.
- Formule Binôme : La réservation s’entend pour un binôme (1 adulte + 1 enfant).
- Le livrable : Chaque binôme réalise et repart avec un superbe nichoir en bois brut, prêt à accueillir ses premiers invités à plumes !
- Matériel : Tout l’équipement et le bois nécessaire sont entièrement fournis sur place. Tout le monde peut participer, aucun prérequis technique n’est nécessaire
Apprenez à fabriquer un abri pour nos amis ailés
Le samedi 26 septembre 2026
de 10h30 à 12h30
Le dimanche 13 septembre 2026
de 10h30 à 12h30
Le samedi 27 juin 2026
de 10h30 à 12h30
payant
Duo Parent+Enfant: 49 €
Enfant supplémentaire : 40 €
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-26T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T10:30:00+02:00_2026-06-27T12:30:00+02:00;2026-09-13T10:30:00+02:00_2026-09-13T12:30:00+02:00;2026-09-26T10:30:00+02:00_2026-09-26T12:30:00+02:00
Atelier 12 BIS Espl. Nathalie Sarraute, 75018 Paris, France 75018 Paris
https://www.eco-nature.org/experience/nichoir-a-oiseaux-9592
Afficher la carte du lieu Atelier et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Visite libre des Jardins Renoir, Jardins Renoir – Musée de Montmartre, Paris 27 juin 2026
- Migraine et pollution de l’eau, Les Étincelles du Palais de la découverte, Paris 27 juin 2026
- Action collective, Parc Montsouris, Paris 27 juin 2026
- JOURNEE DES ENFANTS AFRODESCENDANTS ET AFRICAINS Maison de la Conversation Paris 27 juin 2026
- la Cyclo pour le Climat à Paris Académie du Climat Paris 27 juin 2026