Fabula festival de contes : du 8 au 10 mai des spectacles de contes pour enfants et adultes Ferme de la harpe Rennes
Fabula festival de contes : du 8 au 10 mai des spectacles de contes pour enfants et adultes Ferme de la harpe Rennes vendredi 8 mai 2026.
Fabula festival de contes : du 8 au 10 mai des spectacles de contes pour enfants et adultes Ferme de la harpe Rennes 8 – 10 mai tarif plein, réduit, enfant
Pendant le week-end du 8 mai, re-découvrez l’art du conte : des récits, des histoires portées par des artistes conteurs pour imaginer ensemble.
Fabula : première édition d’un festival consacré au conte à Rennes.
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Fabula s’adresse à toutes celles et ceux qui aiment les histoires et ont de l’imagination. _**Autrement dit : vous.**_
Une belle idée de sortie à Rennes entre amis, famille, avec enfants pendant le **week-end du 8 mai** !
_Des récits d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, des histoires pour rire, s’émouvoir, se surprendre, pour les jeunes oreilles et les moins jeunes !_
Cette première édition est parrainée par les conteuses **Gigi Bigot** et **Marie Chiff’Mine** et accueille, en autre, des artistes comme **Yannick Jaulin**, le duo **Albaricate**, **Patrick Ewen**.
Ce festival est porté par l’association rennaise _Les Tisseurs de Contes_, qui fait vivre cet art de la parole depuis plus de trente ans et ont choisi la **Ferme de la Harpe,** _quartier Villejean, à Rennes_ pour vous donner rendez-vous le week-end férié du **8, 9, 10 mai 2026**.
### Au programme :
* 12 conteuses et conteurs invités
* 10 spectacles
* Des scènes ouvertes
* Un atelier paroles en jeu
* Un stage d’initiation au conte
**VENEZ FABULA AVEC NOUS !**
_Le détail du programme et des spectacles est à découvrir dans les différentes annonces du festival._
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-08T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-10T18:00:00.000+02:00
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https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture
Ferme de la harpe Avenue Charles-et-Raymonde-Tillon 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
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