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Face-à-face Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Face-à-face Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement samedi 30 mai 2026.

Lieu : Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL)

Adresse : 149 rue Garibaldi

Ville : 69003 Lyon 3e Arrondissement

Département : Rhône

Début : 2026-05-30T18:00:00

Fin : 2026-05-30T

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 10 10 19

Lyon 3e Arrondissement

Face-à-face

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 10 – 10 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Orgue et cuivres se font face ou unissent leurs forces, du Grand Siècle à la musique de notre temps.
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 

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English :

Organ and brass face off or join forces, from the Grand Siècle to the music of our time.

L’événement Face-à-face Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-16 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme

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