Face-à-face Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement
Face-à-face Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement samedi 30 mai 2026.
Lyon 3e Arrondissement
Face-à-face
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône
Tarif : 10 – 10 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Orgue et cuivres se font face ou unissent leurs forces, du Grand Siècle à la musique de notre temps.
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95
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English :
Organ and brass face off or join forces, from the Grand Siècle to the music of our time.
L’événement Face-à-face Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-16 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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