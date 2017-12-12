Midi de l’Audi #3 Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Lyon 3e Arrondissement

Midi de l’Audi #3

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 12 – 12 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-28 12:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Déjeuner sur le pouce tout en s’offrant une parenthèse musicale au cœur de la journée, c’est possible avec les Midis de l’Audi ! Laissez-vous guider lors de ce concert présenté, pour faire l’expérience unique de la musique live.

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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95

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English :

Enjoy lunch on the go while taking a musical break at the heart of the day it’s possible with Les Midis de l’Audi! Let us guide you through this unique live music experience.

L’événement Midi de l’Audi #3 Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-16 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme