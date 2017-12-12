Midi de l’Audi #3 Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement
Midi de l’Audi #3 Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement jeudi 28 mai 2026.
Lyon 3e Arrondissement
Midi de l’Audi #3
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône
Tarif : 12 – 12 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-28 12:30:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Déjeuner sur le pouce tout en s’offrant une parenthèse musicale au cœur de la journée, c’est possible avec les Midis de l’Audi ! Laissez-vous guider lors de ce concert présenté, pour faire l’expérience unique de la musique live.
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95
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English :
Enjoy lunch on the go while taking a musical break at the heart of the day it’s possible with Les Midis de l’Audi! Let us guide you through this unique live music experience.
L’événement Midi de l’Audi #3 Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-16 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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