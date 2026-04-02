Patricia Petibon Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Lyon 3e Arrondissement

Patricia Petibon

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 14 – 14 – 54 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Avec La Voix humaine de Poulenc, rentrez dans le monologue fascinant d’une femme au bord du précipice, où les émotions défilent, de son côté comme du nôtre, à la vitesse de l’éclair. Le rôle d’une vie, porté ici par l’incandescente Patricia Petibon.

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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 85 54 54

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English :

With Poulenc?s La Voix humaine, enter the fascinating monologue of a woman on the brink of a precipice, where emotions flow, on her side as on ours, at lightning speed. The role of a lifetime, played by the incandescent Patricia Petibon.

L’événement Patricia Petibon Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-07-29 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme