Le Piano de Brahms Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement
Le Piano de Brahms Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement vendredi 5 juin 2026.
Lyon 3e Arrondissement
Le Piano de Brahms
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône
Tarif : 10 – 10 – 44 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06
Invitant les musiciens de l’ONL à ses côtés, Alexander Melnikov révèle un Brahms à double dimension, de la grandeur symphonique à l’intimité du salon.
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95
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English :
Inviting the musicians of the ONL to join him, Alexander Melnikov reveals a Brahms with two dimensions, from symphonic grandeur to the intimacy of the living room.
L’événement Le Piano de Brahms Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-16 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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