Le Piano de Brahms Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Lyon 3e Arrondissement

Le Piano de Brahms

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 10 – 10 – 44 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06

Invitant les musiciens de l’ONL à ses côtés, Alexander Melnikov révèle un Brahms à double dimension, de la grandeur symphonique à l’intimité du salon.

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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95

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English :

Inviting the musicians of the ONL to join him, Alexander Melnikov reveals a Brahms with two dimensions, from symphonic grandeur to the intimacy of the living room.

L’événement Le Piano de Brahms Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-16 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme