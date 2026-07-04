Facondes, par Marion Bouyssonnade Musée Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin
dimanche 20 septembre 2026 · Musée Thomas Henry · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Cherbourg-en-Cotentin
Facondes, par Marion Bouyssonnade
Musée Thomas Henry Le Quasar-Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
©Marion Bouyssonnade Cotenharpe
Facondes est une fable interactive, poétique et illustrée de 45 minutes, mêlant art visuel, poésie et musique improvisée à la harpe.
Le spectacle vous invite à participer vocalement et corporellement afin de réhabiliter la figure mythologique de la harpie !
À l’origine, les Facondes sont des créatures bienveillantes vivant en harmonie, dont les ailes fusionnent avec leur harpe magique. L’histoire bascule lorsqu’un étranger vole un instrument, provoquant la transformation douloureuse de sa propriétaire en harpie agressive. Après la destruction de toutes leurs harpes par les envahisseurs, la communauté entière se métamorphose en monstres pour se défendre.
Seul le chant pur des enfants, épargnés par ce fléau, parvient à ressourcer les créatures, qui décident alors de se cacher dans la forêt. Devenues le petit peuple , les Facondes choisissent des siècles plus tard d’accorder la musique à un jeune garçon doux, symbole d’espoir. .
Musée Thomas Henry Le Quasar-Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr
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English : Facondes, par Marion Bouyssonnade
L’événement Facondes, par Marion Bouyssonnade Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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