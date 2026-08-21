Faire de la généalogie avec les enfants, Bibliothèque Roseraie, Toulouse
mardi 3 novembre 2026 · Bibliothèque Roseraie · Toulouse
Informations pratiques
Faire de la généalogie avec les enfants 3 – 18 novembre Bibliothèque Roseraie Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-03T14:00:00+01:00 – 2026-11-03T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-18T14:00:00+01:00 – 2026-11-18T18:00:00+01:00
Du 3 au 18 novembre
L’association EGMT nous propose un panorama des différentes démarches et recherches à suivre pour travailler et motiver le jeune public à l’histoire des familles.
Bibliothèque Roseraie
Bibliothèque Roseraie 100 Avenue Yves Brunaud, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 33 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/roseraie Métro ligne A – station RoseraieVélô-Toulouse : station 178 – avenue Brunaud
motiver le jeune public à l’histoire des familles.
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