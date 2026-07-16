Faire école, ENSP d’Arles, Arles

Informations pratiques

Faire école 5 juillet – 31 août 2027 ENSP d’Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-05T10:30:00+02:00 – 2027-07-05T19:00:00+02:00

Fin : 2027-08-31T10:30:00+02:00 – 2027-08-31T19:00:00+02:00

Faire école – 45 ans de l’ENSP

Faire école est un projet d’exposition et de publication qui propose d’envisager l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles comme un laboratoire de l’histoire de la photographie contemporaine.

Plutôt que de retracer une histoire linéaire ou commémorative, le projet interroge la manière dont les pédagogies de l’ENSP, leurs évolutions, leurs ruptures mais aussi leurs zones d’ombre, ont contribué et contribuent encore à façonner des pratiques photographiques, des usages de l’image et des formes de pensée.

Comment une école de photographie peut-elle « faire école » ? Comment une institution pédagogique devient-elle un lieu de production de formes, de discours et de trajectoires qui participent à l’histoire d’un médium en constante mutation ? Le projet repose sur l’hypothèse que l’histoire de l’ENSP reflète, en creux, les mutations de la photographie contemporaine : passage d’un médium à une pratique élargie ; glissement entre objet, image, archive et dispositif ; transformation des régimes de production, de diffusion et de transmission.

Publié en 2012 à l’occasion des 30 ans de l’ENSP, l’ouvrage Qu’avons-nous fait de la photographie ? constituait une étape importante dans la reconnaissance de l’école et dans la mise en visibilité des pratiques qui en sont issues. Construit en grande partie sur la parole de celles et ceux qui en ont été au cœur, le livre proposait un état des lieux et un hommage à l’institution.

Néanmoins, quinze ans plus tard, le contexte a profondément changé.

La photographie n’est plus pensée comme un médium stable, mais comme une pratique en transition, traversée notamment par des déplacements sur le statut de l’image. L’ENSP elle-même a connu des transformations majeures : déménagement dans un nouveau bâtiment, renouvellement des équipes pédagogiques, diversification accrue des trajectoires professionnelles et artistiques de ses diplômé·es…

Faire école s’inscrit dans la continuité de cette première entreprise, tout en opérant un déplacement méthodologique et conceptuel : il ne s’agit plus de demander ce que les acteurs ont « fait » de la photographie, mais d’analyser comment, à l’aube du 45e anniversaire de l’école, celle-ci produit des conditions de pensée, de pratique et de transmission qui participent pleinement à l’histoire de la photographie contemporaine. Là où l’ouvrage des 30 ans donnait à entendre des voix, Faire école propose de travailler les œuvres, les archives pédagogiques et les parcours comme des matériaux analytiques, permettant de saisir la manière dont l’institution elle-même, à la fois par ses choix, ses dispositifs et ses tensions, a façonné une pluralité de pratiques et a marqué l’histoire du médium.

Faire école ne constitue ni une mise à jour ni une suite commémorative, mais une relecture critique, inscrivant l’ENSP dans une temporalité longue et dans un moment historique où la question de l’enseignement de la photographie devient indissociable de celle de son devenir.

La multiplicité des trajectoires et des compétences issues de l’ENSP constitue le point de départ du projet. Elle ne relève pas d’une volonté de panorama ou de représentativité, mais permet de penser un objet complexe — l’histoire de la photographie contemporaine — à partir de singularités.

L’exposition et la publication sont ainsi construites à partir de personnes issues de l’ENSP, non en tant que sujets biographiques, mais comme auteurs de formes, de dispositifs et de positions. Leurs œuvres et leurs parcours sont mobilisés comme des matériaux critiques, révélant la manière dont des trajectoires individuelles, produites dans un cadre pédagogique commun, participent à l’élaboration d’une histoire collective du médium.

ENSP d’Arles 30 Avenue Victor Hugo, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490993333 http://www.ensp-arles.com L’École nationale supérieure de la photographie est fondée à Arles en 1982, neuf ans après la création du festival international de la photographie, aujourd’hui Les Rencontres d’Arles, par Lucien Clergue, Maryse Cordesse et Alain Desvergnes. Ils s’entendent alors pour créer un lieu d’étude et formation, de niveau universitaire, autour de la pratique de la photographie et ses implications techniques, esthétiques, culturelles et sociales.

Faire école – 45 ans de l’ENSP

©aaensp