Faire entendre les mémoires du travail, Les Comptoirs de la Tannerie, Avallon

Informations pratiques

Faire entendre les mémoires du travail 19 et 20 septembre Les Comptoirs de la Tannerie Yonne

gratuité totale ateliers , concerts et projections

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Cette année, La Tannerie croise patrimoine et création contemporaine autour des gestes du travail et de la transformation de la matière. Du fer au fusain, artistes, designers, artisans et chorégraphes réactivent savoir-faire, mémoires et récits du territoire à travers installations, ateliers, performances et restitutions de résidences.

FRANCE DESIGN WEEK — LE FER DANS TOUS SES ÉTATS

Restitution de résidences & design

Un focus consacré au fer et au travail du métal, à travers les recherches et productions des artistes et designers accueillis en résidence à La Tannerie. Matière, gestes, outils et processus de fabrication sont au cœur de cette restitution.

Invités : Les Ateliers du Magnolia

Exceptionnellement invités cette année, les Ateliers du Magnolia investissent La Tannerie autour d’un temps de recherche et de production d’objets de design en métal.

MÉMOIRES DES GESTES — DU FUSAIN AU DESSIN

Atelier avec Émilie Frezza

Retour sur une mémoire singulière de La Tannerie : celle des femmes et des enfants qui participaient à la fabrication de fusains, ensuite exportés vers Paris.

Avec Émilie Frezza : cueillette des végétaux, préparation, calcination et fabrication des fusains, puis expérimentation par le dessin au noir. Un atelier pour remettre en mouvement un geste et un savoir-faire disparus.

LES CORPS SE SOUVIENNENT

Ateliers avec les jeunes Avallonnais — installation & captations chorégraphiques. Porter, tirer, frapper, plier, répéter… À partir des gestes du travail et de leur mémoire, des ateliers menés avec de jeunes Avallonnais explorent le corps comme lieu de transmission.

ÉCOUTER LA MATIÈRE

Performances sonores

Métal, bois, outils, frottements, chocs et résonances : une série de performances sonores explore les sons produits par les matières et les gestes qui les transforment.

OBJETS & RÉCITS DE LA TANNERIE

Installation plastique — mémoires du lieu

À partir d’objets, de traces et de récits liés à La Tannerie, une plasticienne interroge ce qui subsiste d’un lieu de travail lorsque son activité a disparu.

En parallèle, des récits du territoire et témoignages sont collectés et enregistrés pour faire entendre une mémoire sensible et vivante du lieu.

PROJECTION

Film de Li Chevalier

Projection d’un film de Li Chevalier, en résonance avec les thématiques de la matière, du geste et de la mémoire développées tout au long du parcours.

CONCERT & DÎNER

Les journées se prolonge à La Tannerie autour d’un concert d’ Emilie Clamé suivi d’un dîner, temps de rencontre convivial avec artistes, designers, artisans, participants et visiteurs.

VISITE LIBRE DE LA TANNERIE

Durant les Journées européennes du patrimoine, La Tannerie et l’ensemble des installations sont accessibles en visite libre.

Raviver les gestes. Résister à leur effacement. Réimaginer leur transmission.

Les Comptoirs de la Tannerie 12 rue saint martin, 89200 Avallon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0662654808 https://rhizomeassociation.org https://www.instagram.com/rhizomeassociation/ À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, La Tannerie ouvre librement ses portes et invite à porter un autre regard sur ce qui fait patrimoine : non seulement les lieux et les architectures, mais aussi les gestes, les savoir-faire, les récits et les mémoires qui les habitent.

Sous le titre « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », cette programmation interroge la fragilité de ce patrimoine vivant. Que deviennent les gestes lorsque les métiers disparaissent ou se transforment ? Comment transmettre une mémoire du travail lorsque les ateliers ferment, que les outils se taisent et que les récits de celles et ceux qui les ont pratiqués s’effacent peu à peu ? Et comment artistes et habitants peuvent-ils contribuer à les faire vivre autrement ?

Redynamiser les gestes du travail

À La Tannerie, ancien lieu de production devenu espace de création, le patrimoine industriel n’est pas envisagé comme une mémoire figée. Il constitue une matière à réactiver.

Cette année, notre programmation s’attache particulièrement aux gestes du travail : ceux qui façonnent, assemblent, frappent, plient, découpent, réparent et transforment la matière. Des gestes porteurs de connaissances, d’expériences et de récits, mais aussi d’une relation particulière entre le corps, l’outil et la matière.

Plasticiens et chorégraphes sont invités à s’en emparer et à les déplacer vers le champ de la création contemporaine. Le geste professionnel devient geste artistique ; le mouvement de l’atelier peut devenir matière chorégraphique ; l’outil, le son et la répétition deviennent autant de points de départ pour imaginer de nouvelles formes.

Transmettre en faisant

Cette réflexion se construit également avec les jeunes Avallonnais, invités à participer à des ateliers menés avec les artistes.

Observer un geste, essayer de le reproduire, le détourner, l’amplifier ou lui inventer une nouvelle fonction : ces expériences permettent d’aborder le patrimoine par le corps et par le faire. Il ne s’agit plus seulement de raconter ce qui a existé, mais de remettre les gestes en mouvement pour questionner ce qu’ils peuvent encore nous transmettre aujourd’hui.

Ces ateliers deviennent ainsi des espaces de rencontre entre générations, pratiques et imaginaires, où la transmission ne consiste pas uniquement à préserver, mais aussi à transformer pour continuer à faire vivre.

Faire entendre les mémoires du travail

En parallèle, des captations de récits et de témoignages viennent constituer une mémoire sensible du territoire et de ses pratiques.

Paroles d’anciens travailleurs, souvenirs de gestes, descriptions d’outils, anecdotes d’ateliers ou transformations des métiers composent progressivement un patrimoine oral. Ces voix permettent de restituer ce que les bâtiments seuls ne racontent pas : les corps au travail, les rythmes, les sons, les relations humaines et les savoirs acquis par l’expérience.

Faire entendre ces récits, c’est aussi reconnaître que le patrimoine réside dans celles et ceux qui ont habité, pratiqué et transformé les lieux. Parkings à proximité

Cette année, La Tannerie croise patrimoine et création contemporaine autour des gestes du travail et de la transformation de la matière. Du fer au fusain, artistes, designers, artisans et réactivent …

©laure girardeau/Installation Armand Louet