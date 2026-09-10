Faire le sale, Delphine Reist, Urdla – Centre international estampe & livre, Villeurbanne

Informations pratiques

Faire le sale, Delphine Reist 19 septembre – 19 décembre Urdla – Centre international estampe & livre Rhône

Entrée libre & gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-12-19T14:00:00+01:00 – 2026-12-19T18:00:00+01:00

En résonance à la 18e Biennale d’art contemporain de Lyon, URDLA présentera Faire le sale une exposition monographique consacrée à l’artiste genevoise Delphine Reist.

Habituée à mettre en scène des objets du quotidien de toutes sortes, parfois activés, parfois autonomes, Delphine Reist construit à travers eux le socle théorique de sa pratique : l’exploration des formes d’aliénation physique et psychique inhérentes aux modes de travail, et par extension, aux sociétés qui les produisent.

À URDLA, Delphine Reist poursuit cette recherche, autour des gestes et tâches ordinaires souvent invisibilisés, en particulier lorsque ces activités relèvent historiquement du domaine féminin. Sacs en toile, fers et planches à repasser deviennent ainsi les vecteurs d’une réflexion sur la valeur et la reconnaissance du travail domestique.

Pour ce faire, l’artiste s’empare de la lithographie et de la diversité de ses procédés (reports, transferts et traces) afin de fixer sur le papier ces objets, dans une tentative de les faire exister dans une autre dimension. Réactivés et exposés hors de leur contexte d’usage, ces objets trouveront, dans l’ancienne usine de fabrication de tulle, un nouvel écho : celui d’un dialogue entre mémoire ouvrière et domestique.

L’exposition reposera sur un dialogue étroit entre ce corpus de lithographies imprimées et éditées par URDLA entre 2024 et 2026, des sculptures en bronze coproduites dans le cadre d’un workshop mené avec l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon (ENSBA Lyon) et des pièces uniques de son atelier.

URDLA invite à découvrir Faire le sale de Delphine Reist du 19 septembre au 19 décembre 2026 avec un vernissage samedi 19 septembre de 14 heures à 18 heures.

Urdla – Centre international estampe & livre 207, rue Francis de Pressensé, 69100 Villeurbanne, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Villeurbanne 69100 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 65 33 34 http://www.urdla.com https://fr-fr.facebook.com/pages/URDLA-Centre-international-estampe-livre/111870461170;https://twitter.com/uurdla En 1978, à l’initiative de Max Schoendorff, quelques artistes s’associèrent pour sauver d’une destruction imminente une imprimerie lithographique lyonnaise désuète et en faillite. Ce patrimoine sauvegardé (presses, pierres lithographiques centenaires), il fallut en définir l’usage. C’est au service de la création du moment que l’activité lithographique a repris vie. Aujourd’hui, une ancienne usine de 1000 m² abrite Urdla– Centre international estampe & livre. Il s’agit d’un centre d’art contemporain regroupant des ateliers d’impression (lithographie, taille-douce, taille d’épargne, typographie), une galerie et une librairie. L’association relie ainsi la sauvegarde d’un patrimoine, le soutien à la création contemporaine, et la diffusion de ses productions auprès des amateurs, collectionneurs et scolaires. Urdla sélectionne et invite une douzaine de plasticiens par an et leur offre la possibilité de pratiquer l’estampe originale lors de résidences. L’estampe – terme générique recouvrant tous les résultats d’un procédé d’impression — se caractérise par le tirage d’un nombre limité d’exemplaires numérotés et signés par l’artiste, destinés à la vente. « Originale », signifie que les artistes travaillent eux-mêmes à la fabrication des matrices, les techniciens effectuant ensuite les tirages. Métro ligne A, arrêt Flachet ; Bus 69, arrêt Flachet.

En résonance à la 18e Biennale d’art contemporain de Lyon, URDLA présentera Faire le sale une exposition monographique consacrée à l’artiste genevoise Delphine Reist.

Delphine Reist, Fatigue I (détails), 2026, lithographie, 119 x 78 cm ; 60 x 78 cm, 20 ex./ vélin de Rives URDLA imprimeur & éditeur