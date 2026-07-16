Faire Montagne – Adrianna Muffat Jeandet, Musée de l’Ermitage du Calvaire de Megève, Megève

Informations pratiques

Faire Montagne – Adrianna Muffat Jeandet 19 et 20 septembre Musée de l’Ermitage du Calvaire de Megève Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le musée de l’Ermitage présente des œuvres originales de l’artiste Adrianna Muffat Jeandet autour de l’héritage architectural d’Henry Jacques Le Même à Megève.

Ses créations, véritables interprétations contemporaines de cette architecture avant-gardiste du XXe siècle, sont exposées pendant un an sur la Montée du Calvaire et, durant l’été, au Musée de l’Ermitage. Ce dialogue entre passé et présent retrace l’évolution de Megève à travers une relecture sensible de son patrimoine bâti. Par un travail mêlant techniques mixtes, compositions graphiques et peintures, l’artiste joue sur la lumière, la matière et la structure pour offrir une vision renouvelée et contemporaine de l’héritage architectural de la station.

Musée de l’Ermitage du Calvaire de Megève Chemin du Calvaire 74120 Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Situé à l’Ermitage, ce musée inauguré en 2013, est un centre d’interprétation du site du Calvaire de Megève, édifié entre 1840 et 1878 par le père Ambroise Martin (1791- 1863), curé de Megève de 1820 à sa mort.

Composé de 15 chapelles et oratoires retraçant la Passion du Christ, le Calvaire de Megève est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1988 et figure à l’Inventaire européen des Monts Sacrés. D’importants travaux de restauration, menés entre 2001 et 2011, ont redonné à l’ensemble du site son aspect d’origine.

L’espace muséographique retrace l’histoire des restaurations du site et propose une visite virtuelle des chapelles. La salle graphique présente une exposition artistique temporaire.

Le musée de l’Ermitage présente des œuvres originales de l’artiste Adrianna Muffat Jeandet autour de l’héritage architectural d’Henry Jacques Le Même à Megève.

©mairie de megeve, ©Adrianna Muffat Jeandet