La Haute Route Esplanade du Palais Megève
La Haute Route Esplanade du Palais Megève jeudi 27 août 2026.
La Haute Route
Esplanade du Palais 247 route du Palais des Sports Megève Haute-Savoie
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-29
2026-08-27
La Haute Route est l’événement à étapes de 3 ou 7 jours le plus prestigieux au monde pour les cyclistes amateurs.
Lors de sa 15ème édition, Megève sera ville étape.
contact@hauteroute.org
English : La Haute Route
For the 15th edition, the Haute Route Alpes is raising the bar for this three or seven-day stage race with new destinations that will guarantee a great route with iconic climbs.
L’événement La Haute Route Megève a été mis à jour le 2026-03-04 par Mairie de Megève