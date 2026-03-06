La Haute Route Esplanade du Palais Megève

La Haute Route

Esplanade du Palais 247 route du Palais des Sports Megève Haute-Savoie

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-29

La Haute Route est l’événement à étapes de 3 ou 7 jours le plus prestigieux au monde pour les cyclistes amateurs.

Lors de sa 15ème édition, Megève sera ville étape.

English : La Haute Route

For the 15th edition, the Haute Route Alpes is raising the bar for this three or seven-day stage race with new destinations that will guarantee a great route with iconic climbs.

