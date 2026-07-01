Le Sabot montagnard, un film de Ashley Parsons et Quentin Boëhm, Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève, Megève

samedi 19 septembre 2026 · Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève · Megève

Informations pratiques

Le Sabot montagnard, un film de Ashley Parsons et Quentin Boëhm Samedi 19 septembre, 19h00 Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Traverser l’Europe à cheval, au rythme des sentiers oubliés et des reliefs escarpés, c’est le défi qu’Ashley Parsons et Quentin Boehm se lancent : ramener leurs trois chevaux kirghizes jusqu’au pied du Mont-Blanc. Au pas lent de leur chevauchée à travers les montagnes européennes, cette cordée originale d’aventuriers nous fait redécouvrir une façon ancestrale d’explorer la montagne, nous connectant plus étroitement à la nature et aux traditions locales.

En présence de Quentin Boehm, réalisateur et auteur.

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Traverser l’Europe à cheval, au rythme des sentiers oubliés et des reliefs escarpés, c’est le défi qu’Ashley Parsons et Quentin Boehm se lancent : ramener leurs trois chevaux kirghizes jusqu’au pied …

©Ekla Production – En Selle – Ushuaïa TV