L’Intuition des cimes, Pierre Margara, Espace d’art moderne et contemporain Edith Allard, Megève
samedi 19 septembre 2026 · Espace d'art moderne et contemporain Edith Allard · Megève
Informations pratiques
L’Intuition des cimes, Pierre Margara 19 et 20 septembre Espace d’art moderne et contemporain Edith Allard Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le sculpteur Pierre Margara dévoile les coulisses de la réalisation de ses oeuvres, et plus particulièrement en bronze. Le visiteur plonge dans le processus de création de l’artiste par une présentation de moules des sculptures précédant la forme finale en bronze, à partir de l’oeuvre originale. La technique à la cire perdue, le façonnage, la relation étroite entre le sculpteur et la fonderie sont autant de thèmes abordés dans cette deuxième étape qui permet de saisir non pas la transposition d’une oeuvre en bois vers le bronze mais son incarnation.
Plus technique, cette deuxième présentation d’oeuvres en partie renouvelée, souligne la profonde connaissance et l’amour de l’artiste pour ces matières vivantes et exigeantes, qui ne permettent aucun écart. Sculpter est toujours un risque, abordé avec sérénité et savoir-faire par ce Mégevan de coeur.
Espace d’art moderne et contemporain Edith Allard Le Palais, 74120 Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450918567 http://megeve.fr Espace culturel et d’exposition Parking à proximité, ascenseur
Le sculpteur Pierre Margara dévoile les coulisses de la réalisation de ses oeuvres, et plus particulièrement en bronze. Le visiteur plonge dans le processus de création de l’artiste par une de moules…
©mairie de Megève, photo Jean-Marc Favre
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