Azillanet

FAIRE SES CONSERVES POUR L’HIVER

Salle polyvalente Azillanet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le Foyer rural d’Azillanet vous convie à cet atelier de transformation de légumes de saison en conserves domestiques. Venez apprendre les différents modes de conservation pour faire ses conserves sans danger pour sa santé ! Chacun repartira avec un bocal de chacune des 3 recettes à partir de courgettes réalisées ensemble.

Le Foyer rural d’Azillanet vous convie à cet atelier de transformation de légumes de saison en conserves domestiques. Venez apprendre les différents modes de conservation pour faire ses conserves sans danger pour sa santé ! Chacun repartira avec un bocal de chacune des 3 recettes à partir de courgettes réalisées ensemble. .

Salle polyvalente Azillanet 34210 Hérault Occitanie

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English : FAIRE SES CONSERVES POUR L’HIVER

The Azillanet Rural Community Center invites you to this workshop on turning seasonal vegetables into homemade preserves. Come learn the different preservation methods for making your own preserves safely! Everyone will go home with a jar of each of the three recipes made together using zucchini.

L’événement FAIRE SES CONSERVES POUR L’HIVER Azillanet a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC