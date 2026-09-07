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Fais le toi même, marque-page, Médiathèque Castagnéra, Talence

samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence

Fais le toi même, marque-page, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Castagnéra
Adresse
Allée Peixotto 33 400 Talence
Ville
33400 Talence
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Fais le toi même, marque-page Samedi 24 octobre, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T10:30:00+02:00 – 2026-10-24T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-24T10:30:00+02:00 – 2026-10-24T12:00:00+02:00

Découverte de la machine de découpe numérique de la médiathèque.
Réalisation de marques-pages.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr
Atelier Cricut Cricut Atelier

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