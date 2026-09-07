Fais le toi même, marque-page, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Fais le toi même, marque-page Samedi 24 octobre, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T10:30:00+02:00 – 2026-10-24T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T10:30:00+02:00 – 2026-10-24T12:00:00+02:00

Découverte de la machine de découpe numérique de la médiathèque.

Réalisation de marques-pages.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr

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Mairie de Talence