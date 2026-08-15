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AGENDA · Pornic

Faisons vivre le patrimoine automobile Journées européennes du patrimoine Parking du Château Pornic

samedi 19 septembre 2026 · Parking du Château · Pornic

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Parking du Château
Adresse
Cour du Château
Ville
44210 Pornic
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Pornic

Faisons vivre le patrimoine automobile Journées européennes du patrimoine

Parking du Château Cour du Château Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Auto-Rétro propose une exposition de véhicules anciens dans le cadre des journées du patrimoine  
  Au programme

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez célébrer le patrimoine automobile ! L’association Auto-Rétro Pornic, rejointe par d’autres clubs du Pays de Retz, vous invite à admirer une grande exposition de véhicules anciens à deux et quatre roues.

Profitez également de votre visite pour faire une pause gourmande et solidaire vente de gâteaux, crêpes, boissons, huîtres, ainsi qu’une boutique officielle du club. Une belle occasion de partager un moment convivial en famille ou entre passionnés dans un cadre d’exception.   .

Parking du Château Cour du Château Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 63 99 38 44 

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English :

Auto-R%E9tro is hosting an exhibition of classic cars as part of Heritage Days%A0%A0

L’événement Faisons vivre le patrimoine automobile Journées européennes du patrimoine Pornic a été mis à jour le 2026-08-13 par I_OT Pornic

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