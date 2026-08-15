Faisons vivre le patrimoine automobile Journées européennes du patrimoine Parking du Château Pornic
samedi 19 septembre 2026 · Parking du Château · Pornic
Informations pratiques
Pornic
Faisons vivre le patrimoine automobile Journées européennes du patrimoine
Parking du Château Cour du Château Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Auto-Rétro propose une exposition de véhicules anciens dans le cadre des journées du patrimoine
Au programme
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez célébrer le patrimoine automobile ! L’association Auto-Rétro Pornic, rejointe par d’autres clubs du Pays de Retz, vous invite à admirer une grande exposition de véhicules anciens à deux et quatre roues.
Profitez également de votre visite pour faire une pause gourmande et solidaire vente de gâteaux, crêpes, boissons, huîtres, ainsi qu’une boutique officielle du club. Une belle occasion de partager un moment convivial en famille ou entre passionnés dans un cadre d’exception. .
Parking du Château Cour du Château Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 63 99 38 44
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English :
Auto-R%E9tro is hosting an exhibition of classic cars as part of Heritage Days%A0%A0
L’événement Faisons vivre le patrimoine automobile Journées européennes du patrimoine Pornic a été mis à jour le 2026-08-13 par I_OT Pornic
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