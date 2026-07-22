Vide-grenier du handball club de Pornic Pornic
dimanche 16 août 2026 · Pornic
Informations pratiques
Pornic
Vide-grenier du handball club de Pornic
Parking de la Birochère Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Vide-grenier organisé par le handball club de Pornic
Au programme
Le handball club de Pornic vous donne rendez-vous le dimanche 16 août pour son traditionnel vide-grenier sur le parking de la Birochère.
Une occasion idéale pour chiner, faire de bonnes affaires et passer une agréable journée en plein air. .
Parking de la Birochère Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 63 30 61 31 6244036@ffhandball.net
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English :
Yard Sale Organized by the Pornic Handball Club%A0
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L’événement Vide-grenier du handball club de Pornic Pornic a été mis à jour le 2026-07-17 par I_OT Pornic
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