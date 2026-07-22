Informations pratiques

Pornic

Vide-grenier du handball club de Pornic

Parking de la Birochère Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Vide-grenier organisé par le handball club de Pornic



Au programme

Le handball club de Pornic vous donne rendez-vous le dimanche 16 août pour son traditionnel vide-grenier sur le parking de la Birochère.

Une occasion idéale pour chiner, faire de bonnes affaires et passer une agréable journée en plein air. .

Parking de la Birochère Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 63 30 61 31 6244036@ffhandball.net

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English :

Yard Sale Organized by the Pornic Handball Club%A0

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L’événement Vide-grenier du handball club de Pornic Pornic a été mis à jour le 2026-07-17 par I_OT Pornic