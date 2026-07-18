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Faites analyser la terre de votre jardin, Maison des murs à pêches, Montreuil

samedi 19 septembre 2026 · Maison des murs à pêches · Montreuil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison des murs à pêches
Adresse
89 Rue Pierre de Montreuil 93100 Montreuil
Ville
93100 Montreuil
Département
Seine-Saint-Denis

Faites analyser la terre de votre jardin Samedi 19 septembre, 13h00 Maison des murs à pêches Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le service environnement de la Ville de Montreuil propose l’action « Faites analyser la terre de votre jardin » sur le parvis de la maison des Murs à Pêches. Les jardiniers (associations, habitants) auront l’opportunité de faire analyser des prélèvements de sol de leur jardin. Pour cela, ils prélèveront eux-mêmes les échantillons de sol selon un protocole simple élaboré par le Cerema. Cet évènement a pour but la sensibilisation des habitants aux sols vivants et aux problématiques de contamination des terres des jardins urbains.

Maison des murs à pêches 89 Rue Pierre de Montreuil 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France
Atelier « Faites analyser la terre de votre jardin »

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