Faites analyser la terre de votre jardin, Maison des murs à pêches, Montreuil

Informations pratiques

Faites analyser la terre de votre jardin Samedi 19 septembre, 13h00 Maison des murs à pêches Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le service environnement de la Ville de Montreuil propose l’action « Faites analyser la terre de votre jardin » sur le parvis de la maison des Murs à Pêches. Les jardiniers (associations, habitants) auront l’opportunité de faire analyser des prélèvements de sol de leur jardin. Pour cela, ils prélèveront eux-mêmes les échantillons de sol selon un protocole simple élaboré par le Cerema. Cet évènement a pour but la sensibilisation des habitants aux sols vivants et aux problématiques de contamination des terres des jardins urbains.

Maison des murs à pêches 89 Rue Pierre de Montreuil 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France

Atelier « Faites analyser la terre de votre jardin »