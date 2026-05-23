Faites comme chez vous L’Art Scène Théâtre Pau
Faites comme chez vous L’Art Scène Théâtre Pau dimanche 14 juin 2026.
Pau
Faites comme chez vous
L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Dans le cadre du festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre
Adèle et Boris viennent d’emménager dans un petit village de campagne. Pour fêter ça et se sociabiliser, ils décident d’inviter leurs voisins le temps d’un repas !
Mise en scène Jérémie Arnaud .
L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Faites comme chez vous
L’événement Faites comme chez vous Pau a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- OPPB Hommage à André Pau 28 mai 2026
- Marché Laherrère Pau 28 mai 2026
- Arrêt sur oeuvre-Mini conférences 100 chefs-d’oeuvre du Musée des Beaux-arts de Pau rue mathieu lalanne Pau 28 mai 2026
- OPPB Hommage à André Pau 28 mai 2026
- Conférence Hier, aujourd’hui, demain: la Ville d’art et d’histoire de Pau en action av gaston lacoste Pau 28 mai 2026