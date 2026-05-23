Faites comme chez vous L’Art Scène Théâtre Pau

Pau

Faites comme chez vous

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Dans le cadre du festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre

Adèle et Boris viennent d’emménager dans un petit village de campagne. Pour fêter ça et se sociabiliser, ils décident d’inviter leurs voisins le temps d’un repas !

Mise en scène Jérémie Arnaud .

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Faites comme chez vous

L’événement Faites comme chez vous Pau a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pau