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AGENDA · Mainvilliers

Faites de la mobilité Mainvilliers

vendredi 25 septembre 2026 · Mainvilliers

Faites de la mobilité Mainvilliers

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place du Marché
Ville
28300 Mainvilliers
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Mainvilliers

Faites de la mobilité

Place du Marché Mainvilliers Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-25 17:00:00
fin : 2026-09-25 20:00:00

Date(s) :
2026-09-25

La commune de Mainvilliers se mobilise avec la 4e édition de sa soirée dédiée aux mobilités douces
Les participants pourront participer à des ateliers, profiter d’un circuit de roller et de trottinette, participer à une course de lenteur…   .

Place du Marché Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

The town of Mainvilliers is getting involved with the 4th edition of its event dedicated to sustainable transportation

L’événement Faites de la mobilité Mainvilliers a été mis à jour le 2026-09-01 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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