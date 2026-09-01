Faites de la mobilité Mainvilliers
vendredi 25 septembre 2026 · Mainvilliers
Informations pratiques
Mainvilliers
Faites de la mobilité
Place du Marché Mainvilliers Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-25 17:00:00
fin : 2026-09-25 20:00:00
Date(s) :
2026-09-25
La commune de Mainvilliers se mobilise avec la 4e édition de sa soirée dédiée aux mobilités douces
Les participants pourront participer à des ateliers, profiter d’un circuit de roller et de trottinette, participer à une course de lenteur… .
Place du Marché Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
The town of Mainvilliers is getting involved with the 4th edition of its event dedicated to sustainable transportation
L’événement Faites de la mobilité Mainvilliers a été mis à jour le 2026-09-01 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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