Informations pratiques

Mainvilliers

Faites de la mobilité

Place du Marché Mainvilliers Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 17:00:00

fin : 2026-09-25 20:00:00

Date(s) :

2026-09-25

La commune de Mainvilliers se mobilise avec la 4e édition de sa soirée dédiée aux mobilités douces

Les participants pourront participer à des ateliers, profiter d’un circuit de roller et de trottinette, participer à une course de lenteur… .

Place du Marché Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The town of Mainvilliers is getting involved with the 4th edition of its event dedicated to sustainable transportation

L’événement Faites de la mobilité Mainvilliers a été mis à jour le 2026-09-01 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES