Faîtes des fleurs Billy-sur-Oisy Salle polyvalente Billy-sur-Oisy

Billy-sur-Oisy

Faîtes des fleurs Billy-sur-Oisy

Salle polyvalente Place de la vieille tour Billy-sur-Oisy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Venez y retrouver les stands habituels autour des fleurs, arbustes et végétaux variés, de l’artisanat, des produits régionaux Librairie Buvette et petite restauration Promenade à cheval gratuite Entrée libre .

Salle polyvalente Place de la vieille tour Billy-sur-Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 98 04

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English : Faîtes des fleurs Billy-sur-Oisy

L’événement Faîtes des fleurs Billy-sur-Oisy Billy-sur-Oisy a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Clamecy Haut Nivernais