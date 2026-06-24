Faites du bruit ! Conservatoire de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-17 19:00 – 21:00

Gratuit : oui Entrée libre, sans réservation. Adulte

Le département musiques actuelles amplifiées investit durant 3 soirées le nouvel espace Molière pour une scène ouverte aux groupes cycle 3 et CPES. Durée : 2 h

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr



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