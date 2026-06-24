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Faites du bruit ! Conservatoire de Nantes Nantes

jeudi 17 décembre 2026 · Conservatoire de Nantes · Nantes

Faites du bruit ! Conservatoire de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Heure de début
19:00
Lieu
Conservatoire de Nantes
Adresse
4 Rue Gaëtan Rondeau
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre, sans réservation.

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-17 19:00 – 21:00
Gratuit : oui Entrée libre, sans réservation. Adulte 

Le département musiques actuelles amplifiées investit durant 3 soirées le nouvel espace Molière pour une scène ouverte aux groupes cycle 3 et CPES. Durée : 2 h

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr


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