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Faites le plein d’ateliers à la Maison de la Culture du Japon Maison de la culture du Japon à Paris Paris

Faites le plein d’ateliers à la Maison de la Culture du Japon Maison de la culture du Japon à Paris Paris

Faites le plein d’ateliers à la Maison de la Culture du Japon Maison de la culture du Japon à Paris Paris samedi 18 avril 2026.

Lieu : Maison de la culture du Japon à Paris

Adresse : 101 bis quai Jacques Chirac

Ville : 75015 Paris

Département : Paris

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : lundi 4 mai 2026

Voici les ateliers et les activités proposées pendant les vacances. Entre stages intensifs, ateliers, et jeux, chacun y devrait trouver son bonheur !

Durant les vacances d’avril, la Maison de la culture du Japon à Paris invite les enfants à des ateliers et des activités autour de la culture nipponne.
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 03 mai 2026 :
payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-04T01:59:59+02:00
Date(s) :

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis quai Jacques Chirac  75015 Paris
https://www.mcjp.fr/


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