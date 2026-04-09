Faites le plein d’ateliers à la Maison de la Culture du Japon Maison de la culture du Japon à Paris Paris

Voici les ateliers et les activités proposées pendant les vacances. Entre stages intensifs, ateliers, et jeux, chacun y devrait trouver son bonheur !

Durant les vacances d’avril, la Maison de la culture du Japon à Paris invite les enfants à des ateliers et des activités autour de la culture nipponne.

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 03 mai 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-04T01:59:59+02:00

Date(s) :

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis quai Jacques Chirac 75015 Paris

https://www.mcjp.fr/



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