Faites-le vous-même ! Un atelier de façonnage pour se (re)lier à soi. Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e (MVAC13) Paris

Si les troubles psychiques peuvent avoir une incidence dans tous les aspects de la vie (scolaire, affective, sociale…), l’impact sur l’insertion professionnelle est largement documenté. L’Atelier Thérapeutique de Réadaptation par le Travail (ATRT) est un établissement MGEN proposant des soins d’hôpital de jour afin d’accompagner des patients adultes vers un projet d’activité (emploi en milieu ordinaire, protégé, bénévolat, milieu associatif). La prise en charge intègre une mise en situation professionnelle à travers une imprimerie. Cet atelier vise à présenter cet outil original venant en soutien du processus de rétablissement, entre soin et travail. L’objectif sera aussi de discuter des enjeux de l’accès ou du maintien en emploi pour des patients présentant des troubles psychiatriques.

Venez participer à un atelier gratuit de confection d’un élégant carnet ! Avec le soutien de l’équipe de professionnels de l’ATRT (Atelier Thérapeutique de Réadaptation par le Travail), découvrez le matériel de l’imprimerie et expérimentez les techniques de façonnage, utilisées au sein de notre hôpital de jour pour soutenir le processus de rétablissement de patients souffrant de troubles psychiques.

Le mercredi 22 avril 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-22T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-22T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T16:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e (MVAC13) 31 Rue Bobillot 75013, 75013 Paris 75013 Paris



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