Journée de la Terre – What’s in My Clothes Maison des Autres Modes Paris
Journée de la Terre – What’s in My Clothes Maison des Autres Modes Paris mercredi 22 avril 2026.
À l’occasion de la Journée de la Terre, la Fashion Revolution Week s’installe à la Maison des Autres Modes pour une soirée consacrée à mettre en avant les matières naturelles et les enjeux d’une mode décarbonnée. #WhatsInMyClothes
La Journée de la Terre est une importante célébration environnementale par la société civile. Célébré le 22 avril, le Jour de la Terre est un événement annuel mondial où plusieurs manifestations soutenant la protection de l’environnement sont effectuées dans divers pays.
Au programme, 3 moments forts :
- D’abord, une introduction au concept de régénération par Catherine Dauriac, présidente de Fashion Revolution France.
- Ce début de soirée sera suivi de témoignages par des créateurs ou des projets engagés dans la revalorisation de filières locales et des matières naturelles. Arielle Levy, présidente du collectif UAMEP partagera notamment son expérience avec sa marque l’Herbe Rouge. Nous sommes également heureux.ses d’accueillir des membres: Maud Louvrier, artiste pluridisciplinaire à propos de sa collaboration avec Anne Liauzun de la marque Cécance et Christine Mousny spécialisée dans la teinture à l’indigo naturel.
- Puis, vous pourrez assister à une série de projections d’initiatives remarquables comme le film d’Ysabel de Maisonneuve, artiste coloriste plasticienne spécialisée dans la technique du Shibushi et dans la réalisation de costumes pour le théâtre.
Mal Bouffe , mal fringue : même combat
INFORMATIONS PRATIQUES :
Quand ? mercredi 22 avril 2026 à partir de 18h
Où ? La Maison Des Autres Modes – 44 rue Saint Sabin 75011, Paris
Événement gratuit sur inscription !
Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :
rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.
Le mercredi 22 avril 2026
de 14h00 à 21h00
payant
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-22T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-23T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T21:00:00+02:00
Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris
https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/uamepcollectif https://www.facebook.com/uamepcollectif
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