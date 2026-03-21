Il n’y a pas de maladie dans le mental mais une question du social dans le mental Direction de la Santé Publique, PARIS
Il n’y a pas de maladie dans le mental mais une question du social dans le mental Direction de la Santé Publique, PARIS mercredi 22 avril 2026.
Présenter un nouvel abord de la santé mentale, ateliers sur les questions de genre, du diagnostic, travail et/ou précarité sociale et leurs transferts dans le mental, Que faire avec les incapacités du faire ?, Comment changer le rapport social en parlant ? Ces thèmes seront abordés en ateliers avec synthèse en séance plénière. L’inscription est conseillée mais peut se faire le jour même.
Proposer un nouvel abord de la santé mentale.
Le mercredi 22 avril 2026
de 14h00 à 17h30
gratuit
Inscription sur place le jour même est possible
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-22T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-22T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T17:30:00+02:00
Direction de la Santé Publique, 4 rue Boucry 75018. PARIS
https://docs.google.com/forms/d/1Y1IMtedM2RetVfF_Kiu8O0f2KLIjqwogOCox2h0Dvy4/edit +33682946273 apps.secretariat@gmail.com
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