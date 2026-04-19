Le Courageux Combat d’Alfred Nakache, nageur rescapé d’Auschwitz Mémorial de la Shoah Paris
Le Courageux Combat d’Alfred Nakache, nageur rescapé d’Auschwitz Mémorial de la Shoah Paris mercredi 22 avril 2026.
Cette activité sera précédée d’une visite guidée du Mémorial, la découverte d’une œuvre de littérature jeunesse et de documents d’archives. Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte (qui doit lui aussi réserver sa place).
Durée : 2 h.
Pour les familles (enfant à partir de 10 ans). Pendant les vacances de printemps
Bayard Éditions, 2024. « L’histoire d’Alfred Nakache (1915-1983), un athlète juif, champion de France de natation à de multiples reprises. Il devance les nazis aux JO de Berlin de 1936, est déporté en 1943 et participe aux JO de Londres à son retour. Sa vie est un exemple de force et de courage face à la barbarie. Il survit par et pour le sport. »
Le mercredi 22 avril 2026
de 14h00 à 16h00
payant
Tarif : 6€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-22T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-22T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T16:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/atelier-dalfred-nakache-nageur +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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