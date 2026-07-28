FAITES LIRE ! CAMPUS ! Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

FAITES LIRE ! CAMPUS !

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Bibliothèque Universitaire du Mans Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 12:00:00

fin : 2026-10-01 18:00:00

Date(s) :

2026-10-01

Tables rondes & rencontres autour des lectures de l’Imaginaire, dans le cadre de Faites Lire ! et en partenariat avec Le Mans Université & l’association Fantastinet.

Dans le cadre de Faites Lire !, venez découvrir ou redécouvrir les littératures de l’imaginaire et les enjeux de société qu’elles abordent via des tables rondes mêlant prospective et vision universitaire, associée à une exposition dédiée à l’imaginaire. Venez-vous immerger dans ces terres de réflexion, d’imagination et de magie.

Programme des Tables Rondes

12h > 13h Face à la mutation du monde S’adapter, se transformer ou paniquer ? (Marie Lorna Vaconsin et Rosine Huguet).

13h30 > 14h30 Entre glace et feu Comment la recherche et l’imaginaire décodent une Terre en surchauffe (Jean-Krug et Edouard Ravier).

16h > 17h Algorithmes et Belles Lettres Quel avenir pour la littérature à l’ère de l’IA (Xavier Dollo et Nicolas Dugué).

17h > 18h Violences systémiques et SF Quand l’imaginaire tend un miroir au monde réel (Katia Lanero Zamora et Angelina Etiemble).

Gratuit. Infos sur les modalités de réservation à venir. .

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Bibliothèque Universitaire du Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Roundtable discussions and gatherings centered on fantasy literature, as part of the “Faites Lire!” initiative and in partnership with Le Mans University and the Fantastinet association.

L’événement FAITES LIRE ! CAMPUS ! Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72