Informations pratiques

Le Mans

Faites Lire ! Fête de la Lecture

Divers lieux Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-28

FAITES LiRE ! est le rendez-vous culturel incontournable de la rentrée littéraire.

La Ville du Mans confirme avec FAITES LiRE ! sa référence culturelle et crée un lien fort entre la lecture et les arts pour toutes les générations. À la fois festival de lecture pour tous et salon du livre de rayonnement national, toutes les conditions sont réunies pour offrir une fête de la lecture riche, ouverte et accessible au plus grand nombre puisque les rendez-vous de la semaine et l’entrée sur le salon sont gratuits.

Cyril Pedrosa est l’invité d’honneur du festival Faites Lire ! édition 2026.

Programmation en cours d’élaboration. Revenez dans quelques jours ! .

Divers lieux Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53

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English :

FAITES LiRE! is the unmissable cultural event of the new literary season.

L’événement Faites Lire ! Fête de la Lecture Le Mans a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Le Mans