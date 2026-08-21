Faites vivre le moulin ! Venez souffler sur les ailes de notre histoire : sans vous, elle s’arrête., Moulin de l’Epinay, Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Faites vivre le moulin ! Venez souffler sur les ailes de notre histoire : sans vous, elle s’arrête. Dimanche 20 septembre, 14h00 Moulin de l’Epinay Maine-et-Loire

Visites guidées 45 minutes / Groupe limité à 15 personnes / Tenue confortable et des chaussures plates et fermées sont vivement conseillées / Tarif réduit pour tous, gratuit pour les moins de 18 ans (profitez-en, ce n’est pas le cas le reste de l’année !)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion du thème « Patrimoine en péril », venez vivre une expérience authentique et immersive au cœur de notre histoire locale. Bien plus qu’une simple visite, nous vous proposons un voyage sensoriel et humain pour découvrir les secrets de notre moulin.

Ici, le moulin tourne, produit de la farine et transmet un savoir-faire vieux de plusieurs siècles.

Au programme de votre immersion :

L’éveil des sens : Touchez différents types de grains, découvrez les gestes du meunier pour mettre en marche le moulin et moudre le grain.

L’histoire en partage : Plongez dans la mémoire du lieu à travers des témoignages poignants, des photos d’époque et les coulisses de sa restauration.

Une aventure humaine : Rencontrez les passionnés de l’association qui s’engagent au quotidien pour préserver ce site, et découvrez comment vous pouvez, vous aussi, devenir acteur de sa sauvegarde (bénévolat, dons).

Moulin de l’Epinay 3 l’Epinay La Chapelle-Saint-Florent 49410 MAUGES-SUR-LOIRE Mauges-sur-Loire 49410 La Chapelle-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire 02.41.72.73.33 http://www.moulinepinay.com Du haut de ses 19m, le Moulin de l’Epinay continue de fonctionner pour produire sa bonne farine de meules. Situé à la Chapelle Saint Florent, à 83m au dessus de la Loire, vous pourrez bénéficier de ce magnifique panorama! Venez découvrir, dans la bonne odeur de la farine, les engrenages et les mécanismes qui font de ce moulin un lieu de découverte exceptionnel.

À l’occasion du thème « Patrimoine en péril », venez vivre une expérience **authentique** et immersive au cœur de notre histoire locale. Bien plus qu’une simple visite, nous vous proposons **un et de…

©AssoUnVillageUnMoulin