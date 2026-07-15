Lectures sous le marronnier à la Maison Julien Gracq Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Lectures sous le marronnier à la Maison Julien Gracq

1 Rue du Grenier À Sel Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 11:30:00

fin : 2026-08-22 18:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Un samedi à la Maison Julien Gracq au coeur de la littérature et à l’ombre du marronnier.

La Maison Julien Gracq vous a concocté un programme comme il faut pour cette nouvelle journée à passer entre ses murs.

11h30 12h30 Lecture sur toue

Suivez la voie de l’autrice en résidence au fil de la Loire, une parenthèse littéraire avec Beata Umubyeyi Mairesse.

Payant sur réservation

12h30 14h Pique nique dans les jardins

14h 14h30 Visite guidée Archipels

La Maison Julien Gracq présente une sélection d’oeuvres du collectionneur nantais Alain Le Provost, dévoilée à travers le prisme de la littérature, de l’espace du livre, en écho à l’univers de Julien Gracq. Au travers d’approches conceptuelles, poétiques visant parfois l’immatériel, les oeuvres de l’exposition Archipels gravitent autour des notions d’effacement, de transformation, d’expériences de la limite, et ouvrent à de nouveaux regards.

Artistes exposés Jérémie Bennequin, Olivier Debré, Fred Deux, Damien Dion, Marcel Duchamp, Sharka Hyland, Francis Picabia, Claude Rutault, Élisabeth Tonnard, Christophe Viart, Emmanuelle Villard.

15h 15h45 Lecture pour les petits et goûter

Dans le cadre des vacances culturelles, retrouvons-nous à l’ombre d’un tipi pour découvrir des histoires de paysages, de balades et autres… après ce temps littéraire nous partagerons un goûter !

15h 16h Grande rencontre avec Beata Umubyeyi Mairesse

Beata Umubyeyi Mairesse est née à Butare, au Rwanda, en 1979. Le 18 juin 1994, quelques semaines avant la fin du génocide, alors adolescente, elle a eu la vie sauve grâce à un convoi humanitaire suisse et à un mensonge qu’elle formule. Nourri de réflexions sur l’acte de témoigner et la valeur des traces, entre recherche d’archives et écriture de soi, Le Convoi est un livre sobre et bouleversant il offre une contribution essentielle à la réappropriation et à la transmission de cette mémoire collective. Son premier roman Tous tes enfants dispersés avait reçu le Prix des Cinq continents de la Francophonie et Consolée, son deuxième roman, le Prix Kourouma 2023 ; les deux, publiés chez Autrement, ont été largement salués par la presse et les libraires.

16h15 17h Les Préférences de Philippe Mathé

Le comédien-lecteur Philippe Mathé en prémices du festival Les Préférences vous lira des textes des autrices et auteurs invités pour cette 5e édition entre le 15 et le 20 septembre.

17h15 18h30 Vestige

Créant des liens surréalistes entre texte, jonglage et danse, le performeur Johan Swartvagher, muni de ses massues de foin, d’une branche d’arbre et d’un tas de terre, nous transporte en un lieu à la fois absurde et mélancolique. Ici le jonglage et les mots deviennent faillibles. .

1 Rue du Grenier À Sel Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 19 73 55 contact@maisonjuliengracq.fr

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English :

A Saturday at the Maison Julien Gracq, in the heart of literature and in the shade of the chestnut tree.

L’événement Lectures sous le marronnier à la Maison Julien Gracq Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-08 par Anjou tourisme & attractivité