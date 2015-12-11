30 ème Festival De Fibres en Musique à Montjean-sur-Loire Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire

30 ème Festival De Fibres en Musique à Montjean-sur-Loire

Le Festival de Fibres en Musique est une rencontre entre les cultures et les générations ! Rendez-vous à Montjean-sur-Loire pour découvrir ce festival en bord de Loire.

De Fibres en Musique est une rencontre entre les cultures et les générations.

Né il y a 29 ans à l’initiative des anciens producteurs de chanvre de la vallée de la Loire, il montre les gestes de la culture et du travail de cette plante qui se pratiquaient dans cette région jusqu’au milieu des années 60 pour la confection de cordage, textile, ….

Or, une nouvelle ère arrive, le chanvre fait son retour avec de nouveaux débouchés, l’occasion d’en découvrir un peu plus … Et sur les autres fibres …

Le festival investit le charmant village ligérien avec des animations musicales et de rue, des ateliers, un marché éco-bio et artisanal, des démonstrations du travail du chanvre, de la restauration, une flottille de Loire, des jeux en bois, un feu d’artifice, au programme ! Le rendez-vous incontournable de plusieurs milliers de visiteurs !

PROGRAMME

Samedi

8h30-9h30

Arrachage et fauchage du chanvre (Lieu dit Bel-Air, Levée d’Ingrandes)

9h30-11h

Arrachage et fauchage du chanvre (Quai du Saumon, Montjean-sur-Loire)

14h-20h

– Démonstrations de gestes d’autrefois, travail du chanvre, confection de cordes

– Ateliers Au fil de l’eau Apprendre à réaliser des bracelets brésiliens & attrape rêves, des manches à air, du tissage en macramé. Ouvert à tous, places limitées 2 €

– Atelier biodiversité Venez découvrir la faune et la flore de bords de Loire avec l’association Conserv-Action observation des oiseaux migrateurs qui font escale en Loire, identification des traces et indices laissés dans le sable, coloriages pour les naturalistes en herbe.

– Flotille de Loire Exposition et navigation de futereaux, toues par l’association Loire & Marine

– Jeux en bois

– Marché éco-bio et artisanal

14h-23h

Bar Restauration au bord de la Loire

Salades végétariennes à base d’huile de chanvre, grillades, frites, fouaces, yaourts

Possibilité de se restaurer sur place ou à emporter.

18h-1h Animation musicale et de rue

Dimanche

10h-19h

-Marché éco-bio et artisanal

-Atelier faune et flore de Loire

10h-11h

Balade à la découverte de la biodiversité de Loire sur réservation 06 43 81 59 86 (durée 1h)

11h15-12h

Intronisation à la confrérie des chanvriers du Val de Loire

12h-21h45

Bar Restauration au bord de la Loire

Salades végétariennes à base d’huile de chanvre, grillades, frites, fouaces, yaourts …

Possibilité de se restaurer sur place ou à emporter.

14h-19h

-Démonstrations de gestes d’autrefois, travail du chanvre, rouissage, broyage, peignage, confection de cordes

– Animations musicales et de rues

– Ateliers Au fil de l’eau Apprendre à réaliser des bracelets brésiliens & attrape rêves, des manches à air, du tissage en macramé. Ouvert à tous, places limitées 2 €

– Atelier biodiversité Venez découvrir la faune et la flore de bords de Loire avec l’association Conserv-Action ! Observation des oiseaux migrateurs qui font escale en Loire, identification des traces et indices laissés dans le sable, coloriages pour les naturalistes en herbe.

-Jeux en bois

-Flotille de Loire Exposition et navigation de futereaux, toues par l’association Loire & Marine

19h-22h30

Soirée de clôture Bar & restauration au bord de la Loire >Salades végétariennes à base d'huile de chanvre, grillades, frites, fouaces, yaourts …

Possibilité de se restaurer sur place ou à emporter.

Possibilité de se restaurer sur place ou à emporter.

20h15-22h10 Animation musicale

22h15 Feu d’artifice (Face au festival, en aval du pont)

RESTAURATION au bord de Loire (sur place ou à emporter salades composées à base d‘huile de chanvre, grillades, frites, pâtes fraiches, raviolis bio, …)

Feu d’artifice .

Quai des Mariniers MONTJEAN SUR LOIRE Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 80 46 aflam@free.fr

English :

The Festival de Fibres en Musique is a meeting of cultures and generations! Come to Montjean-sur-Loire to discover this festival on the banks of the Loire.

