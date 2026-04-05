Trail des Moulins La Pommeraye Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Trail des Moulins

La Pommeraye 56 Rue de la Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 16:45:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23

Trail des Moulins 2026 Relevez le défi au cœur des Mauges ! Découvrez le Trail des Moulins à la Pommeraye sur la commune de Mauges-sur-Loire entre Angers, Nantes et Cholet.

Préparez vos baskets et affûtez votre condition physique ! Les 22 et 23 août 2026, la commune de La Pommeraye (Mauges-sur-Loire) devient votre terrain de jeu. Que vous soyez traileur débutant, coureur de l’extrême ou adepte de la marche nordique, vous trouverez forcément le tracé qui fera grimper votre cardio.

Choisissez votre distance et défiez les dénivelés plongez dans des paysages uniques et testez vos limites sur nos différents parcours

-Le Petit Vaujou (5 km 50m D+) Idéal pour une découverte nerveuse du trail. Départ samedi à 18h15.

-La Traversière (11 km 100m D+) Un format accessible pour profiter des sentiers. Départ dimanche à 9h.

-La Piste de Cul de Jau (17 km 400m D+) Pour ceux qui aiment quand ça commence à grimper ! Départ samedi à 18h.

-Le Trail des Moulins (32 km 1000m D+) Le défi ultime pour les coureurs d’endurance. Départ dimanche à 8h.

Envie de plus ? Relevez l’un de nos Défis Combinés ! Cumulez les kilomètres sur deux jours pour tester votre récupération

-Défi Petit Moulin 17 km le samedi + 11 km le dimanche.

-Défi Grand Moulin 17 km le samedi + 32 km le dimanche.

Marche Nordique (12 km 240m D+) amateurs de bâtons, vous avez le choix ! Rejoignez le Challenge Pays de la Loire avec la version chronométrée ou profitez des paysages à votre rythme avec la version Loisirs. Départ dimanche à 9h15.

Vos futurs champions aussi ont leur course !

Dès le samedi à 16h45, vos enfants peuvent s’élancer sur des parcours adaptés à leur âge (de 1 à 3,5 km). Une ambiance garantie pour encourager vos petits athlètes !

Attention les dossards sont limités ! Ne tardez pas à réserver votre place pour participer à cet événement incontournable de la fin de l’été. .

La Pommeraye 56 Rue de la Loire Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire traildesmoulins@athletisme-lapommeraye.com

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English :

Trail des Moulins 2026: Take up the challenge in the heart of Mauges! Discover the Trail des Moulins at La Pommeraye in Mauges-sur-Loire, between Angers, Nantes and Cholet.

L’événement Trail des Moulins Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-05 par Pôle Tourisme ôsezMauges