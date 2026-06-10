Faites vos jeux ! Les Archives de Rennes en mode ludique Place de la Mairie Rennes vendredi 21 août 2026.

Faites vos jeux ! Les Archives de Rennes en mode ludique Place de la Mairie Rennes Vendredi 21 août, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Avec les Archives de Rennes

Les Archives de Rennes vous invitent à découvrir plusieurs de leurs jeux de société, permettant de comprendre l’histoire de la ville de façon ludique. Le temps d’un moment convivial partagé en famille ou entre amis en plein cœur de ville, profitez de cette pause ludique pour vous détendre, partager, rigoler et apprendre… tout simplement !

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Les Archives de Rennes collectent, classent, conservent, communiquent et mettent en valeur les documents administratifs et historiques de la capitale bretonne. Leur mission est de sensibiliser tous les publics au patrimoine et à sa conservation, y compris le jeune public en proposant des initiations à l’étude d’archives sous forme d’ateliers éducatifs, de jeux, de conférences ou encore d’expositions.

Plus d’infos sur le festival Transat en ville : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-21T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-21T18:30:00.000+02:00

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Place de la Mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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