Parcours découverte des pratiques créatives du jeu vidéo #1 La Maison du Jeu Vidéo Rennes Samedi 11 juillet, 13h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre selon limite de jauge

Performances : Musiques et Jeux Vidéo

Cette session de performances artistiques intimistes et immersives transformera le jeu vidéo en support pour des créations musicales préparées en amont et produites en live par des musiciens locaux, chacune suivie d’un temps d’échange avec le public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-11T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-11T20:00:00.000+02:00

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La Maison du Jeu Vidéo Rennes 2 rue du sous lieutenant yves berger Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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