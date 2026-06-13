Faites vos valises ! Montargis
Faites vos valises ! Montargis samedi 25 juillet 2026.
Montargis
Faites vos valises !
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-07-25 16:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Faites vos valises !
Après avoir découvert divers pays dans le musée, vous décorerez une petite valise en bois*, en vous inspirant des pays où vous souhaiteriez voyager en famille !
*Une seule valise par famille
(Dès 7 ans) .
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81 reservations@musee-girodet.fr
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English :
Pack your bags!
L’événement Faites vos valises ! Montargis a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MONTARGIS
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