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Faites vos valises ! Montargis

Faites vos valises ! Montargis

Faites vos valises ! Montargis samedi 25 juillet 2026.

Adresse : 2 Rue du Faubourg de la Chaussée

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Montargis

Faites vos valises !

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-07-25 16:30:00

Date(s) :
2026-07-25

Faites vos valises !
Après avoir découvert divers pays dans le musée, vous décorerez une petite valise en bois*, en vous inspirant des pays où vous souhaiteriez voyager en famille !
*Une seule valise par famille
(Dès 7 ans)   .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81  reservations@musee-girodet.fr

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Pack your bags!

L’événement Faites vos valises ! Montargis a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MONTARGIS

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