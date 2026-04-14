Faits divers dans les journaux TV par Justine Vallée et Gaëlle Ginibrière, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Faits divers dans les journaux TV par Justine Vallée et Gaëlle Ginibrière, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux mardi 9 juin 2026.
Faits divers dans les journaux TV par Justine Vallée et Gaëlle Ginibrière Mardi 9 juin, 17h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T17:30:00+02:00 – 2026-06-09T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-09T17:30:00+02:00 – 2026-06-09T19:00:00+02:00
Informations répétées en continu, récits chargés d’émotions, pourquoi ces histoires nous captivent-elles autant ? Que disent-elles de nos peurs, de nos valeurs et de notre société ? Cet atelier propose d’explorer le rôle des faits divers dans les médias et de réfléchir à la responsabilité des journalistes dans leur traitement.
Mardi 9 juin 17h30-19h 1er étage actualité
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Les faits divers occupent aujourd’hui une place importante dans les journaux télévisés et circulent massivement sur les réseaux sociaux
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