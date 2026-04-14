Faits divers dans les journaux TV par Justine Vallée et Gaëlle Ginibrière, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Faits divers dans les journaux TV par Justine Vallée et Gaëlle Ginibrière Mardi 9 juin, 17h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T17:30:00+02:00 – 2026-06-09T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T17:30:00+02:00 – 2026-06-09T19:00:00+02:00

Informations répétées en continu, récits chargés d’émotions, pourquoi ces histoires nous captivent-elles autant ? Que disent-elles de nos peurs, de nos valeurs et de notre société ? Cet atelier propose d’explorer le rôle des faits divers dans les médias et de réfléchir à la responsabilité des journalistes dans leur traitement.

Mardi 9 juin 17h30-19h 1er étage actualité

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Les faits divers occupent aujourd’hui une place importante dans les journaux télévisés et circulent massivement sur les réseaux sociaux

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