Fake news, la soirée pour apprendre à les débunker La Gaîté Lyrique Paris

Les fake news c’est marrant le 1er avril, le reste de l’année c’est dangereux.

En 2025, en France, 665 fausses informations sur le climat ont été relayées dans les médias audiovisuels d’après l’Observatoire des médias sur l’écologie.

89% des Français sont en difficulté face aux fake news, selon une étude Groupe Ifop pour Cision.

Et du côté des jeunes, c’est carrément la catastrophe. Sur les réseaux sociaux, quand un Prix Nobel ou un scientifique du GIEC s’exprime, personne n’écoute. Quand un influenceur raconte que le réchauffement climatique est une manipulation, des millions de gens regardent. Le résultat, l’association Fake Off Asso le voit dans les salles de classe : le vrai, le faux, les faits, les opinions… tout finit par se valoir.

Ce mardi 9 juin, on vous propose de devenir le pro des fausses bonnes ou mauvaises nouvelles, d’apprendre à repérer le vrai du faux, de découvrir les outils qui vous permettront de ne pas tomber dans le panneau.

Après une présentation des enjeux, outils et bonnes pratiques, des journalistes de Fake off et de l’Académie citoyenne vous inviteront en live à repérer les infox, les analyser, les déconstruire et ce sur nos trois sujets préférés : le climat, la justice sociale et le féminisme.

Venez, vous aurez plein de choses à raconter à vos potos cet été.

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L’association de journalistes Fake Off mène depuis 2015 des ateliers d’éducation aux médias et de lutte contre la désinformation partout en France.

L’Académie Citoyenne est un parcours d’éducation citoyenne accessible et non-partisan qui aide chacun à acquérir des repères solides sur les grands sujets du débat public.

Venez découvrir les enjeux, outils et bonnes pratiques des journalistes de Fake off et de l’Académie citoyenne pour lutter contre les infox à la Gaîté Lyrique !

Le mardi 09 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Réservez votre place sur la page de l’évènement makesense!

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-09T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-10T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-09T19:00:00+02:00_2026-06-09T21:00:00+02:00

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://chiche.makesense.org/events/e/fake-news-la-soiree-pour-apprendre-a-les-debunker-6a033f892035560008d85949



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