Fakir | Carte blanche au Tourcoing Jazz, Institut du monde arabe-Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Fakir | Carte blanche au Tourcoing Jazz Dimanche 22 novembre, 17h00 Institut du monde arabe-Tourcoing Nord

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-22T17:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-22T17:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:00:00+01:00

Ils nous disent à l’oreille les confins et les frontières du territoire sur lequel ils semblent jouer. Les rituels, les transes et les mélodies en dentelles nous dépeignent un monde imaginaire traversé de fulgurances, de frictions, d’élans de liberté et de traditions millénaires.

Avec leur deuxième album à paraitre en octobre 2026, le trio tisse son nouveau répertoire sous le feu brûlant d’un ampli impitoyable, qui fait vaciller les certitudes. Les transes du maghreb, les grooves fiévreux et les maqams déchirants prennent une allure de rêve.

Institut du monde arabe-Tourcoing 9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/10-ans-fakir-trio/ »}]

Fakir réunit les musiciens Marwan Fakir (violon), Louis Desseigne (guitares et saz) et Pierre-Antoine Despatures (contrebasse).

Nicolas Djavanshir