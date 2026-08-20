FAKIR TRIO, Institut du monde arabe-Tourcoing, Tourcoing
dimanche 22 novembre 2026 · Institut du monde arabe-Tourcoing · Tourcoing
Informations pratiques
FAKIR TRIO Dimanche 22 novembre, 17h00 Institut du monde arabe-Tourcoing Nord
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-22T17:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:30:00+01:00
Fin : 2026-11-22T17:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:30:00+01:00
FAKIR TRIO
CARTE BLANCHE AU TOURCOING JAZZ POUR LES 10 ANS DE L’INSTITUT DU MONDE ARABE-TOURCOING
Fakir réunit les musiciens Marwan Fakir (violon), Louis Desseigne (guitares et saz) et Pierre-Antoine Despatures (contrebasse). Il nous disent à l’oreille les confins et les frontières du territoire sur lequel ils semblent jouer. Les rituels, les transes et les mélodies en dentelles nous dépeignent un monde imaginaire traversé de fulgurances, de frictions, d’élans de liberté et de traditions millénaires. Avec leur deuxième album à paraitre en octobre 2026, le trio tisse son nouveau répertoire sous le feu brûlant d’un ampli impitoyable, qui fait vaciller les certitudes. Les transes du maghreb, les grooves fiévreux et les maqams déchirants prennent une allure de rêve.
En partenariat avec : L’IMA-Tourcoing
Institut du monde arabe-Tourcoing 9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tourcoing-jazz-festival.com/tje26-fakir-trio/ »}]
CARTE BLANCHE AU TOURCOING JAZZ POUR LES 10 ANS DE L’INSTITUT DU MONDE ARABE-TOURCOING
Nicolas Djavanshir
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